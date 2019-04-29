Eskişehirli sporcu dünya şampiyonasına katılacak

İnönü Belediyesi'nin sponsorluğundaki oryantiring sporcusu Elif Gökçe Avcı, Norveç'te yapılacak olan Dünya Oryantiring Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

İnönü Belediyesi sponsorluğunda 2018-2019 dönemini Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonu olarak tamamlayan Elif Gökçe Avcı, Temmuz 2019'da Norveç'te yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Oryantiring Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası finalinde birinci olan Elif Gökçe Avcı, aldığı birincilik ile aynı zamanda 2018-2019 sezonunu Türkiye Birincisi olarak tamamladı. Avcı bu sonuçla Temmuz 2019'da Norveç'te yapılacak olan Dünya Büyükler Oryantiring Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

19-21 Nisan 2019 tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen yarışmalarda Büyük Bayanlarda Türkiye Şampiyonu olarak Temmuz 2019'da yapılacak olan Dünya Büyükler Şampiyonasına gitmeye hak kazanan Elif Gökçe Avcı, Eskişehir Oryantiring Spor Kulübü ve Oklubalı Spor Kulübü'ne desteklerini esirgemeyen İnönü Belediyesi ve Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. Avcı, Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil edecek olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek; "Eskişehir Oryantiring Spor Kulübü ve Oklubalı Spor Kulübüne vermiş olduğu desteklerinden dolayı İnönü Belediyesi'ne ve İnönü Belediye başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etmeyi borç biliyoruz” dedi.

19-21 Nisan 2019 tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda, İnönü Belediyesi'nin sponsorluğunu üstlendiği Eskişehir Oryantiring Spor Kulübü ve Oklubalı Spor Kulübü; takım sıralamasında K40 kategorisinde 2.lik kupası elde ederken, ferdi olarak da Elif Gökçe Avcı K21E kategorisini birinci olarak tamamladı. K16 yaş kategorisinde ise Bahar Özçelik bronz madalya sahibi oldu.