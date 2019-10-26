Esnaf Derneği Başkanı Özdemir: "Belediye ile kiracı esnafımız arasındaki sorun çözülmeli"

Esnaf Derneği olarak, belediyeye ait işyerlerinde kiracı olan esnafla bir araya gelerek belediye ile yaşanan kira krizini konuştuklarını belirten Başkan Ali İhsan Özdemir, "Yıllardır Belediyeye ait işyerlerinde kiracı olan ve kiralarını hiç aksatmadan yatıran esnafımıza Belediyece kendilerine yılsonunda iş yerlerini boşaltmalarını, işyerlerinin yeniden ihaleye çıkacağı bildirilmiştir. Esnafımız bugüne kadar ne Kütahya'da, ne de başka bir ilde böyle bir uygulamanın olmadığını ifade ettiler. Yaşanan bu sorundan kiracı esnafımız mağdur olacaktır. Hatta bana bazı arkadaşlarının üzüntüden felç geçirdiğini söylediler. Belediye ile kiracı esnafımız arasındaki bu sorun diyalog yoluyla çözüme kavuşmalı” diye konuştu.