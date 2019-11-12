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Esnaf Derneği'nden Başkan Işık'a ziyaret

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Alim Işık’ı ziyaret etti.

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Özdemir, belediye kiracıları ile ihale sürecinde yaşanan sıkıntıların çözümü husunda verdiği destekten dolayı Başkan Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür etti.


Özdemir, Işık ile ayrıca şehirdeki trafik problemi hakkında da görüş alış verişinde bulunduklarını dile getirdi.


Başkan Ali İhsan Özdemir, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit'in esnafların problemleriyle alakalı belediye meclisine önerge verdiğini ve bu sebeple kendisine teşekkür ettiğini ifade etti.


Özdemir, "Biz kavga değil, barıştan yanayız. Kütahya yararına kim bir çivi çakarsa biz onun yanındayız" diye konuştu.

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