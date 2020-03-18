İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esnaflar Korona virüse karşı duyarlı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde de bazı esnaflar, yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de bazı esnaflar, yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.


Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı üzerinde kahvehane işleten Kamil Gümüş, işyerinin daha hijyen ve yeni tip koronovirüsten korumak için özel bir ilaç firması ile anlaşarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.


Kahvehane işletmecisi Kamil Gümüş yaptırmış olduğu dezenfeksiyon hakkında şunları söyledi: " İşyerimizi kendi imkanlarımız ile dezenfeksiyon yaptırıyoruz. Kamu kurumlarımız gerekli önlemleri alıyor. Bizler de herşeyi devletten beklememek anlayışı ile kendi imkanlarımız ile işyerimizi dezenfeksiyon yaptık."


İlaç firma yetkilisi Ali Yaşaroğlu, "Kütahya bölgesinde dezenfekte işlemlerini 2006 yılından bu yana yapıyoruz ancak son yaşanan Koronavirüs olayı nedeniyle işlerimizde aşırı yoğunluk yaşanmaya başlandı. Fakat biz bunu çıkarcılık yaparak fiyatlarımızı arttırmıyoruz. Normal günde ne kadar ücret alıyorsak yine aynı ücretlerle bu uygulamayı yapıyoruz . Hidrojen Peroksit Aktif maddeli ürünler kullanıyoruz. Ortamda uzun süre kalıcı koruma sağlıyoruz. 4 ayrı ekibimiz ile farklı noktalara hizmet veriyoruz." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.