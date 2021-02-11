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Evcil hayvanlara kulübe ve mama desteği

Kütahya Belediyesi ile Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün imzaladığı protokol çerçevesinde, Yoncalı’da evcil hayvanlar için, kulübe ve köpek maması bırakıldı.

Kütahya Belediyesi ile Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün imzaladığı protokol çerçevesinde, Yoncalı'da evcil hayvanlar için, kulübe ve köpek maması bırakıldı.


Kütahya Belediyesi ile Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün imzaladığı protokol gereği Yoncalı Mahallesinde beslenme noktalarında, evcil hayvan kulübesi ve köpek maması bırakıldı. Yoncalı'da gerçekleşen kulübe ve mama bırakma işlemini, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar, Cumhuriyet Savcısı Veysel Arat, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan birlikte gerçekleştirdi. Bırakılan kulübeler evcil hayvanlara sıcak bir yuva olurken, mamalarda birçok sokak hayvanının ihtiyacını karşıladı.

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