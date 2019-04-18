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'Evde Sağlık Hizmetleri'nde Türkiye birincisi oldular

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ’Evde Sağlık Hizmeti’ sunan hastane personeline birincilik ödülü aldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 'Evde Sağlık Hizmeti' sunan hastane personeline birincilik ödülü aldı.


Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet hastanesi Evde Bakım Hizmeti personelleri Türkiye birincisi seçildi.


Teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, kronik bir hastalığın takibinde ya da herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi sürecinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık hizmeti sunan Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Evde Sağlık Bakım Hizmeti personellerine, Hastane Başhekimi Dr. İlker Özhan ve başhekim yardımcısı Dr. Arzu Alkan nezaretinde, Ebe Ayfer Akın, Ebe Sema Kan, ATT Sibel Öztürk, ATT Ahmer Şeker ve Hemşire Gülcan Uygur'a başarı belgeleri Kaymakam Yüksel Kara tarafından verildi.


Kaymakam Yüksel Kara konu hakkında şunları söyledi: "Evde sağlık hizmetleri ile ilgili bugün 5 personelimize başarı belgelerini takdim ettik. Arkadaşlarımız Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmesinde birinci oldular. Gerçekten büyük bir başarı. Bu başarı sadece görev anlayışı ile izah edilebilir. Herkesin bir görevi var ama birinci olabilmek için mutlaka bu işi severek yapma, aidet hissi ile sahiplenerek yapma mutlaka bunda birinci derece rol alıyor. Biz arkadaşlarımıza gurur duyduk. Bu arkadaşlarımız öncelikle Tavşanlı'da ve ülkemizde çalışan tüm memurlarımız örnek olur, tekrar tebrik ediyorum."

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