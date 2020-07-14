İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde süs hayvanları yetiştiriciliği kursu tamamlandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde Belediye tarafından organize edilen Evde süs hayvanları yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde Belediye tarafından organize edilen Evde süs hayvanları yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç duyulan kursları açmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Biçer, “Belediyemiz tarafından organize edilen ve Belediye Veterineri İbrahim Akçay'ın kurs öğretmenliğini yaptığı ‘Evde Süs Hayvanları Yetiştiriciliği' kursuna katılım sağlayan 15 kursiyerimize sertifikalarını teslim ettik. Hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.