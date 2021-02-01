İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evi yanan aile, Özel İdaresi Misafirhanesi'nde konuk edilecek

Vali Ali Çelik, yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret etti.

Evsiz kalan aileye yeni bir yaşam alanı oluşturulana kadar Özel İdaresi Misafirhanesi'nde konaklatılması talimatı veren Vali Çelik, “Bu mekânlarda şartları zorlayarak kentsel dönüşüm için ciddi bir çabanın içinde olmalıyız” dedi.


Kütahya Valisi Ali Çelik, Paşam Sultan Mahallesi'nde çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evde incelemelerde bulundu.


Evi yanan aileye 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Ali Çelik, yaralarının sarılması için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.


Vali Çelik, evsiz kalan aileye yeni bir yaşam alanı oluşturulana kadar Özel İdarenin misafirhanesinde konaklatılması talimatı verdi.


Yıkılmak üzere olan bir binada incelemelerde bulunan ve vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Çelik, “Bu mekânlarda şartları zorlayarak kentsel dönüşüm için ciddi bir çabanın içinde olmalıyız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.