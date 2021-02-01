Evi yanan aile, Özel İdaresi Misafirhanesi'nde konuk edilecek

Evsiz kalan aileye yeni bir yaşam alanı oluşturulana kadar Özel İdaresi Misafirhanesi'nde konaklatılması talimatı veren Vali Çelik, “Bu mekânlarda şartları zorlayarak kentsel dönüşüm için ciddi bir çabanın içinde olmalıyız” dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Paşam Sultan Mahallesi'nde çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evde incelemelerde bulundu.

Evi yanan aileye 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Ali Çelik, yaralarının sarılması için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Vali Çelik, evsiz kalan aileye yeni bir yaşam alanı oluşturulana kadar Özel İdarenin misafirhanesinde konaklatılması talimatı verdi.

Yıkılmak üzere olan bir binada incelemelerde bulunan ve vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Çelik, “Bu mekânlarda şartları zorlayarak kentsel dönüşüm için ciddi bir çabanın içinde olmalıyız” dedi.