İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evin musluklarını çalan şüpheli, havalandırma camında suçüstü yakalandı

Kütahya’da girdiği evin musluklarını çalan şüpheli kaçarken havalandırma camında suçüstü yakalandı.

Kütahya'da girdiği evin musluklarını çalan şüpheli kaçarken havalandırma camında suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Sırma Sokak'ta A.İ.'ye ait 3 katlı eve giren 35 yaşındaki H.Y., Çarşı ve Mahalle Bekçilerince fark edildi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, durumu polise bildirerek yardım talebinde bulundu. Polisin yaptığı araştırmada zanlı H.Y., kaçmak isterken havalandırma camında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının yakalanıp objektiflere işte böyle yansıdı.


Şüpheli H.Y.'nin hırsızlıktan 6 ayrı suç dosyası bulunduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.