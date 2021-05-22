Evine ve bahçesine kenevir eken zanlı jandarmaya yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen operasyonda evine ve bahçesine kenevir yetiştiren 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan arama 102 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, Simav ilçesi Yeşilköy köyünde S.O. (24) isimli bir şüphelinin evinde ve bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şubesi ekiplerince, şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Eşzamanlı yapılan arama sonrasında 102 kök kenevir bitkisi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.