İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evinin elektriğini kendi üretiyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde solar şirketi sahibi Osman Sunal, evinin çatısına kurduğu güneş enerjisi sistemi sayesinde kendi elektriğini üretmeye başladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde solar şirketi sahibi Osman Sunal, evinin çatısına kurduğu güneş enerjisi sistemi sayesinde kendi elektriğini üretmeye başladı.


Almanya'da GES alanında uzmanlık yapan Osman Sunal, Kütahya ve ilçelerinde güneş enerjisi konusunda yaptığı farklı çalışmalarla kendisinden sıkça söz ettiriyor.


Osman Sunal, elektrik fiyatlarının yükselmesinin ardından güneş enerjisiyle elektrik üreterek, evdeki elektrik faturasını en az indirmeyi veya tamamen karşılamayı hedeflediğini belirtti.


Sistemin uzaktan erişimle anlık üretim, tüketim değerlerinin takip edilebildiğini söyleyen Sunal, 2 bin Watt panel gücüyle, bir dairenin elektrik ihtiyacını karşılanabileceğini ifade ederek, böylelikle çevreye de katkı sağlandığını vurguladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.