Evinin elektriğini kendi üretiyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde solar şirketi sahibi Osman Sunal, evinin çatısına kurduğu güneş enerjisi sistemi sayesinde kendi elektriğini üretmeye başladı.

Almanya'da GES alanında uzmanlık yapan Osman Sunal, Kütahya ve ilçelerinde güneş enerjisi konusunda yaptığı farklı çalışmalarla kendisinden sıkça söz ettiriyor.

Osman Sunal, elektrik fiyatlarının yükselmesinin ardından güneş enerjisiyle elektrik üreterek, evdeki elektrik faturasını en az indirmeyi veya tamamen karşılamayı hedeflediğini belirtti.

Sistemin uzaktan erişimle anlık üretim, tüketim değerlerinin takip edilebildiğini söyleyen Sunal, 2 bin Watt panel gücüyle, bir dairenin elektrik ihtiyacını karşılanabileceğini ifade ederek, böylelikle çevreye de katkı sağlandığını vurguladı.