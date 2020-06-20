İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde telefonla irtibat kurdukları vatandaştan evlilik vaadiyle 7 bin 500 TL alan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde telefonla irtibat kurdukları vatandaştan evlilik vaadiyle 7 bin 500 TL alan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, H.S isimli şahıs, telefonla irtibat kurduğu E.B isimli şahısla kendisini belirledikleri bir kişi ile evlendireceği konusunda anlaştı. Simav'a gelen E.B, 7 bin 500 TL para verdiği K.B ile Azeri uyruklu S.N isimli şahısları bir daha göremedi. Dolandırıldığını anlayan şahıs, polise başvurdu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu Gölmarmara ilçesinde oldukları tespit edilen E.B, K.B, ve S.N yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.