Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Pulmoner Rehabilitasyon uygulanıyor

Öğretim Üyesi Fatıma Yaman, hastanelerinde Pulmoner Rehabilitasyon uygulaması yapıldığını söyledi.

Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatıma Yaman, 9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası nedeniyle Fizik tedavi ve rehabilitasyon ekibiyle birlikte pulmoner rehabilitasyon uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Fatıma Yaman, Pulmoner Rehabilitasyon uygulamaları sayesinde uzun süreli akciğer, solunum problemi olan bireylerin, nefes darlığı hissetmeksizin hareket etmeleri veya normal günlük aktivitelerini yapmalarının giderek güçlendiğini belirtti. Yaman, “Pulmoner Rehabilitasyon uygulamaları nefes darlığı ile başa çıkabilmeyi ve hasta bireyin kendisini daha güçlü ve sağlıklı hissetmesini sağlar. Halkımızın ve sağlık görevlilerinin Pulmoner Rehabilitasyona yönelik bilgilendirilmesi ve bilincin artırılması amacıyla 9-15 Mart 2020 tarihleri arası Pulmoner Rehabilitasyon Haftası olarak belirlenmiş olup sloganı “Nefes Al, Hareket Et, Yaşadığını Fark Et” olarak belirlenmiştir. Pulmoner rehabilitasyon programı müzmin (kronik) solunum hastalığı olan kişilerde ilaç tedavileri ile birlikte uygulanan eğitim, egzersiz, beslenme, psikolojik danışmanlık ve destek tedavisini içerir. Pulmoner rehabilitasyon programları ile hastalıkla ilgili belirtileri nefes darlığı, yorgunluğu azaltmak, kalbin kasılma fonksiyonunu iyileştirmek, egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini artırmak amaçlanır” dedi.

Pulmoner rehabilitasyonun kimlere uygulanacağı konusunda da bilgiler aktaran Dr. Yaman, ”KOAH, astım, pulmoner arter tansiyon yüksekliği gibi akciğer hastalıklarında uygulanır. Unutulmaması gereken durum şu ki; akciğer hastalığı olan hastalarda egzersiz eğitimi ilaç tedavisi kadar önemlidir. Bu amaçla hasta eğitimine ek olarak; hastaya özgü solunum egzersizleri, dayanıklılık egzersizleri, güçlendirme egzersizleri, esneklik egzersizleri gibi egzersizler uygulanır” diye konuştu.

“Pulmoner rehabilitasyonda egzersiz eğitimi nasıl uygulanır?”

“Pulmoner rehabilitasyon multiidisipliner ekip yaklaşımını gerektirir” diyen Dr. Fatıma Yaman, “Bu ekibin içinde FTR hekimi başta olmak üzere, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, kardiyoloji veya KVC hekimleri de yer almaktadır. Ekibin içinde bulunan fizyoterapistin, hemşirenin, psikoloğun ve sigara bırakma birimlerinin desteği olmazsa olmazımızdır. Hastanın değerlendirilmesi, program güvenliğini sağlanması (hastane ortamında gözetimli veya kontrollü ev programı şeklinde verilme kararı) ve bireye özgü egzersiz reçetesi çizilmesi gerekmektedir. Egzersiz reçetesi belirlemeden önce hastanın solunum fonksiyon testi ve egzersiz tolerans testi uygulanır. Böylelikle hastanın kalp ve akciğer kapasitesi belirlenerek egzersiz reçetesi yazılır” şeklinde konuştu.

FTR Ek Hizmet Binası'nda özellikli cihazlarla (bisiklet ergometreleri, kol ergometreleri ve yürüme bantları) donatılmış Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesinin yer aldığını ifade eden Yaman, “Bu ünitemizde, pulmoner rehabilitasyona ek olarak kalp hastaları için kardiyak rehabilitasyon ve obeziteye yönelik egzersiz programları da deneyimli ekip tarafından uygulanmaktadır. Hastaların tansiyonu, nabzı ve oksijen satürasyonları tüm egzersiz programı boyunca kontrol altındadır. Pulmoner rehabilitasyon, hastaların egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini artırırken; hastaneye atak nedeni ile yatırılmasını ve ölüm oranını azaltmaktadır” ifadelerine yer verdi.