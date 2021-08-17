Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kronik Yara Bakım Polikliniği

Poliklinik sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ali Cihat Yıldırım, Kronik Yara Bakım Polikliniğinin ana binada hizmete girdiğini söyledi.

Yıldırım, “ Pazartesi öğleden sonra kronik yarası olan hastalara bakıyoruz. Ayrıca başta enfeksiyon hastalıkları, kalp damar cerrahisi, ortopedi ve benzeri branşlardan oluşan yara bakım konseyinde kronik yarası olan hastaları değerlendirip tedavilerini yönlendiriyoruz”