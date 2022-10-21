Evliya Çelebi Hastanesinde Çocuk Ortopedi Polikliniği hizmet vermeye başladı

Bünyamin Arı ile Dr. Süleyman Kozlu'nun görev yaptığı Pediatrik (Çocuk) Ortopedi Polikliniğinin hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Uz. Dr. Bünyamin Arı, “Pediatrik (Çocuk) Ortopedi Polikliniği, Çocuklarda doğumdan erişkin yaş grubuna geçene kadar, çocukluk çağlarında görülen doğumsal ya da kazanılmış nörolojik, enfeksiyöz, tümöral, travmatik ve diğer nedenlerle ortaya çıkan kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Pediatrik (Çocuk) Ortopediyi, erişkin ortopedi ve travmatolojiden ayıran en önemli fark, halihazırda büyümekte olan kas-iskelet sisteminin problemleri ile ilgilenmesidir. Siz de çocuğunuzdaki ortopedik rahatsızlıklar hakkında detaylı bilgi almak ve tedavisini sağlamak amacıyla çocuk ortopedi doktorunuza başvurmayı unutmayınız” dedi.

0-18 yaş arası çocukluk çağı ve genç erişkin dönemi hasta grubuna özel hastalar Alo 182 MHRS randevu hattından veya www.mhrs.gov.tr internet adresinden randevu oluşturarak KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik (Çocuk) Ortopedi Polikliniğinden hizmet alabilecekler.