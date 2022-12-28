Evliya Çelebi Hastanesi'nde hemodiyaliz hastaları resim sergisi

Hemşire Beyza Kahraman'ın, “Hemodiyaliz Sırasında Sanat Terapisinin Diyaliz Semptomlarına ve Spiritüel İyilik Haline Etkisi” konulu doktora tez çalışması sonucunda ortaya çıkan sanatsal çalışmada, 2 veya 4 saat süren tedavi sırasında sıkılan hastaların, dikkatlerini başka yöne çekerek, yüksek moralle tedavilerini almalarının sağlanması amacıyla hastalara Van Gogh' un “Ayçiçekleri”, Osman Hamdi Bey'in “Kaplumbağa Terbiyecisi” ve yine Van Gogh' un “Yıldızlı Gece” adlı eserleri A3 formatında büyütülerek verilmiş ve diyaliz sırasında hastalardan boyaması istenirken, son seansta ise hastalar serbest bırakılarak istedikleri resmi çizmeleri öngörüldü.

Sanatsal sergiye, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, Müdür Yardımcıları Hekim ve hemşireler katıldı.

Sergide hasta ve hasta yakınları ile sohbet eden Başhekim Dr. Erarslan, “Hemodiyaliz tedavisi hastaların düzenli olarak 2 veya 3 gün, 4 saat boyunca hastanede olmalarını gerektiren bir tedavi yöntemidir. Çoğu hasta için hastaneye ulaşım ve hastanede geçen sürenin uzun olması problem oluşturmaktadır. Ulaşım problemini servis araçları ile çözmekteyiz. Ünitede geçirilen sürede sosyal veya kültürel uğraşının tedavi esnasında yaşanabilecek akut komplikasyon sıklığını azaltabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu gibi uğraşların moral ve motivasyonu artırıcı etkisi kesindir. Kronik hastalığı olan, hastanemizde sıklıkla misafir ettiğimiz hastalarımız için bu gibi uğraşıların faydası olabileceğini düşünmekteyiz. Görüştüğümüz hastalarımızın hoşnut olduğunu da gördük. Hemodiyaliz ünitesi personellerimizi ve proje sahibi hemşiremizi organizasyondan dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.