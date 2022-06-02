Evliya Çelebi Yerleşkesi girişine DPÜ GSF dokunuşu

Alt geçit duvar resim çalışmasının ilk bölümü, Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Mehmet Pehlivan tarafından Görsel İletişim Tasarımı ve Resim Ana Sanat Dalı öğrencilerinin katılımıyla tamamlandı. Çalışmanın ikinci kısmını oluşturan diğer tasarım ise yerleşke çıkış kısmında bulunan alt geçit üzerine yapıldı. Bu kısmın tasarımını da yine Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. İlhami Diksoy'un eş güdümünde Görsel İletişim Tasarımı 4. sınıf öğrencilerinin Topluma Hizmet Uygulamaları II dersinin uygulaması çerçevesinde tamamlandı.

Alt geçitlerde yapılan düzenlemelerden sonra çalışmaya katılan akademisyen ve öğrencilere Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin'in katıldığı törenle teşekkür belgesi sunuldu.

Toplantıda ayrıca Uluslararası “Tütünsüz Hayat” isimli afiş yarışmasında da sergileme alan 20 öğrenciye teşekkür edildi.