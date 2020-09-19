Eynal Kaplıcaları'na ‘Güvenli Turizm Sertifikası'

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın Eynal Kaplıcaları'ndaki tesislerinin, Covid-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri kapsamında istenilen şartları yerine getirdiğinden ‘Güvenli Turizm Sertifikası' almaya hak kazandığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Eynal Kaplıcaları Tesisleri'nde hijyen ve dezenfeksiyon ile sosyal mesafe konusunda etkin bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Başkan Biçer, “Simav Belediyesi Eynal Kaplıcaları'ndaki konaklama tesislerimiz ve bünyesinde yer alan yeme – içme ünitelerinde, pandemi sürecinde uygulanacak Covid-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri kapsamında istenilen koşulları yerine getirdiğimiz için ‘Güvenli Turizm Sertifikası' almaya hak kazanmıştır. Eynal Kaplıcaları'nda en güvenilir hizmeti vermek için hazırız” dedi.