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Eynal Kaplıcaları'na turizm projesi

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları için hazırlanan projelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulduğu bildirildi.

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın Eynal Kaplıcaları için hazırlanan projelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulduğu bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Eynal Kaplıcaları'nın bölgenin en önemli termal turizm merkezi olduğunu belirtti. Başkan Biçer, “ Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan'ı makamında ziyaret ettik. Eynal Kaplıcaları turizm merkezi içerisinde yapılmasını planladığımız bazı projelerle yatırımlar hakkında istişarelerde bulunduk” dedi.


Hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri kapsamında, istenilen şartları yerine getiren Eynal Kaplıcaları'nın “Güvenli Turizm Sertifikası” bulunuyor.

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