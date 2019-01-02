Eynal Kaplıcaları'nda 450 bin kişi şifa aradı

Baybuk, “İlçe merkezine 5 kilometre, Gölcük yaylası mesire alanına ise 15 kilometre uzaklıkta, doğa ile iç içe olan, turizm ve sera cenneti Eynal Kaplıcaları'na Bursa, Uşak, Tekirdağ, Konya başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından müşterilerimiz geliyor. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylı belgeye sahip olan kaplıca suyumuz 14 hastalığın tedavisinde etkili oluyor. Romatizma başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisine yardımcı olduğu bilimsel raporlarla kanıtlanan ve 700 metre derinlikten çıkan Kaplıcamızdaki termal suyun sıcaklığı 162 derece olarak belirlendi. Simav Belediyesi'ne ait tesislerin yanı sıra özel sektöre ait apartlarda da yıl boyu doluluk oranı çok yüksek oluyor. 3 bin yıldan bu yana şifa dağıtan Eynal Kaplıcaları'ndaki mineralli termal suyumuz tedavi edici unsurlara sahiptir” dedi.

Eynal Kaplıcaları'nın 40 yıllık müdavimlerinden İstanbullu Dr. Kadri Ataman (56) ile Uşaklı Mustafa Vedat Antep (73), Eynal Kaplıcaları'nın şifa merkezi olmanın yanında, ayrıcalıklı bir tutkudur derken, Bursa'dan her yılbaşında, Eynal Kaplıcalarına konaklamak için geldiğini söyleyen Abdülaziz Yemişçi (93) “ Eynal'da şifa ve huzur buluyorum. Simav'ı Bursa'ya benzettiğim için hiç yabancılık çekmiyorum. Sıcak ve şifalı suyun yanı sıra, sıcak kanlı insanları ile Simav bulunmaz tabiat cenneti ve önemli bir turizm merkezi. Eynal Kaplıcaları, son yıllarda yapılan yatırımlarla güzel bir görünüme ve hizmete kavuşmuş” diye konuştu.(MEİ-EFE)