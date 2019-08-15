Eynal Kaplıcaları'nda bayram bereketi

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'a 5 kilometre uzaklıkta bulunan turistik Eynal Kaplıcaları'nda, kurban bayramı tatili sebebiyle doluluk yüzde yüze ulaştı

Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, turistik Eynal Kaplıcaları'ndaki konaklama tesislerinde yatak kapasitesini artıracaklarını belirtti. Biçer “ Bu yıl kurban bayramının yaz tatilinin içinde olması sebebiyle, ilçe dışından gelen hemşerilerimiz ve misafirlerimiz Eynal kaplıcalarını tercih ediyor. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylı belgeye sahip olan kaplıca suyumuz bir çok hastalığın tedavisinde etkili oluyor. Romatizma başta olmak üzere 14 hastalığın tedavisine yardımcı olduğu bilimsel raporlarla kanıtlanan ve 700 metre derinlikten çıkan termal suyumuzun sıcaklığı 162 derece olarak belirlendi. kurban bayramının tatile rastlamasıyla birlikte, Eynal Kaplıcalarındaki, bu yıl 85 TL ile 180 TL günlük fiyat aralığında olan konaklama tesislerimiz ile özel sektöre ait apartların tamamı doldu” dedi. (MEİ-EFE)