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Eynal Kaplıcaları'nda erken kış indirimi

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları’nda bu yıl kış indirimi erken başlatıldı.

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın Eynal Kaplıcaları'nda bu yıl kış indirimi erken başlatıldı. Simav Belediye Meclisi'nin aldığı karar göre, Eynal Kaplıcaları'ndaki konaklama ücretlerinde yaklaşık yüzde 30'luk kış indirimi uygulanarak, apartların günlük ücreti 75 TL ile 145 TL arasında olduğu belirtildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Koronavirüs (Kovid – 19) tedbirleri kapsamında, Eynal'daki konaklama alanlarında tüm tedbirlerin alındığını ve temizliğe çok önem verdiklerini belirtti. Başkan Biçer “ Bölgenin önemli bir termal dinlenme alanı olan Simav'ın Eynal Kaplıcaları'ndaki şifalı sıcak sularımız zengin minareler içermektedir. Termal Seralarda yetiştirilen organik ürünler de, turizme olumlu yönde katkı sağlıyor. Pandemi sürecinde tüm tedbirlerin alındığı konaklama alanlarımızda hijyene dikkat edilerek hizmet veriliyor “dedi.

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