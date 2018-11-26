Eynal Kaplıcaları'nda turizm patlaması

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Eynal Kaplıcaları'nda uygulanan kış indirimi, turizm patlamasına yol açtı. Turistik Eynal Kaplıcalarında her yıl uygulanan kış indirimi özellikle Bursa'dan gelen müşterilerin akınına uğruyor.

Kaplıca İşletme Müdürü Cemil Baybuk, müşteri sıralamasında Bursa'nın ilk sırayı aldığı Eynal Kaplıcalarına, Ege bölgesinin her il ve ilçesinden müşterilerinin olduğunu ifade etti.

Simav Belediye başkanı Süleyman Özkan “ Konaklama ücretlerinde yaptığımız yüzde 30'luk kış indirimi, müşterilerimizin iştahını kabartıyor. Özellikle Bursa'dan gelen kaplıca müdavimlerimiz, hem kaplıcadan istifade ediyor, hem de Simav'ın organik ürünlerini alıyor. Ege bölgesinin cazibe merkezi haline getirmeye çalıştığımız Eynal Kaplıcalarının ünü Türkiye sınırlarını çoktan aştı. Özel sektöre de kapılarımızı açtık. Yatırımcıların mutlaka Eynal Kaplıcalarını görmesini tavsiye ediyoruz. Bu hafta Bursa'dan 5 otobüs ile gelen 250 kişilik kafile ile doluluk oranımız yüzde 100'e ulaştı” dedi. (MEİ-EFE)