Eynal Kaplıcaları'ndaki konaklama ücretlerine yaz sezonu indirimi

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın Eynal Kaplıcalarında her yıl olduğu gibi, bu yıl da yaz sezonu konaklama ücretleri, Nisan ayı Meclis toplantısında belirlendi. 6 Mayıs 2019 tarihinde başlayıp, 30 Eylül 2019' kadar devam edecek konaklama ücretleri, apartların konumuna göre 85 TL ile 180 TL arasında değişiyor. Ramazan ayı boyunca kış tarifesinin geçerli olacağı belirtiliyor.

Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Hazırladıkları projelerin hayata geçirilmesiyle Eynal Kaplıcalarının, Ege bölgesinde cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti. Biçer “ Genç ve hizmet heyecanı ile dolu olan bir kadro ile göreve başladık. Önceliklerimiz arasında yer alan Eynal Kaplıcalarına hizmet için hazırladığımız projelerimize uzun adımlarla, kısa sürede ulaşacağız” dedi.