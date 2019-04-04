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Eyüp Kahveci: "Kaybetmişliğim, başarımın taksiti olacak"

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Kütahya Belediye Başkan adayı olan Eyüp Kahveci, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Kütahya Belediye Başkan adayı olan Eyüp Kahveci, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.


Seçim çalışmaları kapsamında Kütahya için elinden geldiğini yaptığını dile getiren Kahveci, “Kaybetmişliğim, tekrar ve daha kapsamlı bir şekilde hazırlanma fırsatı olup, başarımızın taksiti olacaktır. Emeği geçen herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum. Seçim çalışmalarımıza katkı vermek amacıyla arkamızda duran, yanımızda olan, geri planda çalışan partili ve partisiz tüm gönüldaşlarımız ile halkımıza göstermiş oldukları teveccüh nedeniyle en içten sevgi ve saygılarımı sunarım. Ayrıca, faaliyetlerimiz ve kamuoyuyla paylaşımı nedeniyle mağduriyet verdiğimiz ve rahatsızlık oluşturduğumuz herkesin de anlayışına sığınır, özürlerimizi iletirim" ifadelerini kullandı.

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