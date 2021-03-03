Faaliyet raporu kabul edildi

Toplantıda Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ve birim müdürleri hazır bulundular. Toplantı da Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak İl Özel İdaresi 2020 yılı faaliyet raporu hakkında sunum yaptı.

Murat Koyak, “2020 yılında 558 adet proje çalışması gerçekleşmiş olup 512 tanesi tamamlanmıştır. 46 adet projemiz devam etmektedir. 2020 yılı Faaliyet Raporu, ilimizin sosyo-ekonomik ve demografik yapısının da göz önüne alınarak, halkımızın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik olarak, 546 köy 109 bağlısı toplam 655 yerleşim yerinin altyapı hizmetleri ile il genelindeki halkımızın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, spor, emniyet, çevre şehircilik, kültür ve tarım hizmetleri alanında yaptığı faaliyetlerin bütününü, şeffaflık ilkesi ile hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde hazırlanmıştır. İl Özel İdaremiz, 130 memur, 126 işçi, 12 sözleşmeli, 233 Personel A.Ş. personeli, 30 adet 4/B olmak üzere toplam 531 personel ile merkez ve 12 ilçede 223 adet araç parkımız ile birlikte halkımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadır. 2020 yılı bütçemiz 155 milyon TL olarak gerçekleşti. Gelir bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 93,79 olarak ortaya çıkmıştır” dedi.

Bilgilendirme sunumunun ardından 2020 yılı faaliyet raporu mecliste yapılan oylamanın ardından kabul edildi.