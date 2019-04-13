"Fatih Başkan'ın tüm projelerinin arkasındayız"

AK Parti heyeti, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde ikinci kez göreve seçilen Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kütahya Ceyda Çetin Erenler ve Ahmet Tan ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Başkan Fatih Çalışkan'ı makamında ziyaret ederek başarı dileklerini illettiler.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Ali Çetinbaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Hisarcık'ta AK Belediyecilik hizmetlerinin daha ileriye taşıyacağına inandığını belirterek, ”Halkın teveccühüyle seçilen Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan'a Milletvekillerimizle beraber “Hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirdik. Şunu ifade etmek isterim; Bundan böyle seçim bölgemizde Hisarcık'ımızda bize oy vermiş, vermemiş, hangi siyasi görüşten, hangi fraksiyondan olursa olsun tüm Hisarcık'lı hemşerilerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Ben Belediye Başkanımızı ilçeye daha iyi hizmetler yapacağına yürekten inanıyorum” dedi.

“AK Parti İl Teşkilatı olarak kıymetli Belediye Başkanımızın açıklamış olduğu bütün projelerin arkasındayız” diyen Çetinbaş,” Ayrıca Hisarcık'ımızın hangi ihtiyaçları olursa, hem belediye mücavir alanları içerisinde, hem de İl Özel İdaresi sınırları içerisinde hemşerilerimizin ihtiyacına göre bunları gündeme getirmeye gayret edeceğiz. Ben hayırlı ve bereketli bir çalışma dönemi olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, muhtarlarımız dahil olmak üzere, seçilen belediye meclis üyelerine, il genel meclisi üyelerimize muvaffakıyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası Ali Çetinbaş, AK Parti ailesi olarak Başkan Fatih Çalışkan'a Kütahya'nın simgesel noktalarına dikkat çeken 3 boyutlu kitap hediye etti.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.