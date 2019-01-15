Fatih Ortaokulu'ndan kan bağışı kampanyasına destek

Kızılay ile yapılan görüşmeler sonucunda öğrenci velileri, mahalle sakinleri ve öğretmenler kan bağışı farkındalığı oluşturmak için seferber oldu.

Okul Müdürü Serdar Onur, yaptığı açıklamada, "Kan her zaman acil ihtiyaçtır özellikle kış aylarında kan bağışının düştüğünü görmekteyiz bu nedenle bizlerde velilerimiz ve öğretmenlerimizle görüşerek bu şekilde bir kampanya ile farkındalık oluşturmak istedik. Böylece mahallemiz ve okulumuz işbirliği yapmış oldu. Ülkemizin ve insanlarımızın her zaman kana ihtiyacı vardır. Bizler bir gün bize de kan lazım olabilir düşüncesiyle hareket etmeliyiz. Velilerin ve öğretmenlerin gösterdiği sosyal sorumluluğun çocuklara da doğrudan yansıdığını dile getiren Onur, "Bu kan bağışı kampanyamıza katılarak gönüllü kan veren öğrenci velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.