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Fatih Oruç, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı için aday gösterildi

AK Parti Genel Merkezi, Olağan Genel Kurul’da AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı için Fatih Oruç’un aday olarak gösterilmesine karar verdi.

AK Parti Genel Merkezi, Olağan Genel Kurul'da AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı için Fatih Oruç'un aday olarak gösterilmesine karar verdi.


Süleyman Yiğit, Kemal Kırbıyık ve Fatih Oruç adaylık için Genel Merkez'e çağrılmıştı. Yapılan mülakat sonrası Oruç'un 19 Nisan'da yapılacak olan genel kurulda aday gösterilmesine karar verildi.


Genel Merkez, Emet'te Süleyman Ciner ve Altıntaş Hakan Uşak ve Gediz'de de Mehmet Erkan'ın adaylığına onay verdi.

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