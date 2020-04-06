Fatih Oruç: "Halkımızın hizmetindeyim"

Görevi Muhterem Kılıç'tan devralan Oruç, "Birlikte çalışmaktan onur duyduğum ve bayrağı devraldığım Muhterem Kılıç başkanıma, yönetimine ve yine daha önce görevi ifa etmiş bizden önceki İlçe başkanlarımıza ve yönetimlerine çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.Bundan sonraki süreçte, bundan öncede olduğu gibi hızımızı daha çok artıracağız. Kazanılmadık gönül, ulaşılmadık kapı bırakmayacağız. Siyasetin amacının millete hizmet olduğunun bilincindeyim. Her zaman olduğu gibi kapımız herkese açık olacak. Ne kadar büyük bir teşkilatın içinde olduğumu biliyorum. Verilen görevin mesuliyetinin farkındayım. Bugün itibariyle İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun öncülüğünde, fedakar dava arkadaşlarımla safları daha da sık tutarak bir ve beraber olarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Haydi Bismillah deyip başlıyoruz. Daha çok çalışacak, yılmadan, yorulmadan var gücümüzle Kütahya'mıza hizmet için koşacak 2023 hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.