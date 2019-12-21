Feci olaydan sonra hayatı normale döndü

Bacağına saplanan demiri görünce, “Tamam artık buraya kadarmış, öleceğim” düşüncesini aklından geçiren Akyıldız, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi hekimlerinin başarılı ameliyatı sonrası bugün köyde hem tarla sürüyor, hem de hayvanları otlatıyor.

Burada KSBÜ Kalp Damar Cerrahisi hekimlerinin kritik müdahalesi ile birlikte bacağındaki 1 metre uzunluğundaki demir 6 ay önce çıkartılmıştı.

“Öleceğim diye düşündüm"

Abdullah Akyıldız, “Eğer olay yerinde bacağımdaki demiri çıkartsaydım ölecekmişim. Soğukkanlılığımı korumaya çalıştım. Annemin duasıyla çıkıyorum çalışmaya. Annem bacağıma demir saplandıktan hemen sonra tesadüfen beni aradı. Yetişin dedim. Çünkü bacağım kan içindeydi. Çok kötü görünüyordu. Çok korktum. Tamam artık buraya kadarmış. Öleceğim diye düşündüm. Allah KSBÜ hekimlerinden razı olsun. Kalp Damar Cerrahisi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi başta olmak üzere Doç. Dr. Ali İhsan Parlar ve diğer hekimlerden Allah razı olsun. Onları bu hastaneye getiren veya onların Kütahya'mızda kalmasını sağlayan Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu'ya da çok teşekkür ederim. Rektör Hocamızı ve Kalp Damar Cerrahisi ekibini köyümüzde ağırlamak istiyoruz. İnşallah gelirler.” diye konuştu.

“Ne kadar şükretsem az”

Abdullah Akyıldız'ın annesi Nazike Akyıldız ise daha önce evlat acısı yaşadığını hatırlatarak, “6. hislerim kuvvetlidir. Abdullah'ın bacağına demir saplandıktan hemen sonra tesadüfen aradım. ‘Anne yetişin' diyordu. O anı unutamıyorum. Sofra kuruyordum. Hemen apar topar Abdullah'a ulaşmaya çalıştık. Bacağını görünce şok geçirdim. Ne kadar şükretsem az. Allah bana evladımı bağışladı. KSBÜ doktorlarına ne kadar teşekkür etsem az. Çok kritik bir ameliyat olduğunu söylediler. Duygularımı ifade etmekte zorluk yaşıyorum. Kütahya'lı kalp damar hekimlerini köyümüzde misafir etmek isteriz.” İfadelerini kullandı.

“Yaşamak güzel”

Abdullah Akyıldız tamamen iyileştiğini belirterek, “Bu kadar kısa bir süre sonra eski gücüme kavuşacağımı hiç tahmin etmemiştim. Şuan köyde tüm işleri yapabiliyorum. Hem tarla sürüyorum, hem hayvanları otlatıyorum. Yaşamak güzel. En çok hayvanlarla vakit geçirmeyi seviyorum” dedi.