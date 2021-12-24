Felçli hastaya başarılı müdahale

Hasta normale döndü.

Nöroloji AD'den Doç. Dr. Mustafa Çetiner ile birlikte Nöroşirürji AD'den Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, multidisipliner yaklaşımla 88 yaşındaki felçli hastaya başarılı tedavi uyguladı. Normale dönen hasta hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Çetiner, “88 yaşındaki erkek hastamız, ani gelişen sol taraf felci nedeniyle Gediz Devlet Hastanesinden, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki kliniğimize yönlendirildi. İlk gelişinde sol tarafı tamamen felçli idi ve bu nedenle yürüyemiyordu. Konuşması anlaşılmaz derecede bozuktu. Felcinden 4.5 saat sonra kliniğimizde damar açıcı tedavi (İntravenöz tromboliz) uygulandı. Tedavi sonrası hastamız tamamen normale döndü. Felçli hastalarımızın yürüyerek evine gitmesi en büyük moral kaynağımız" dedi.

Tedavi hakkında da bilgi veren Çetiner, “Trombolitik tedavi inmede damar açıcı tedavilerden biridir. Felç başlangıcından sonraki 4.5 saat içerisinde olan beyin damar tıkanıklığına sahip 18 yaş üzeri seçilmiş hastalarda uygulanabilir. Tedavinin uygulanmasında üst yaş sınırı yoktur. KSBÜ kliniğimizde bu tedavi uygulanmaktadır. Tedavi uygulanması açısından zaman sınırı olduğundan hastaların inme belirtilerinin fark edilmesinden sonra beklemeden hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırılması çok önemlidir” diye konuştu.