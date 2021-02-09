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Felçli vatandaş için seferber oldular

Kütahya’nın Emet ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen kazada belden aşağısı felç olan vatandaşın imdadına, Emet Sakatlar Derneği ve Emet Belediyesi ulaştı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen kazada belden aşağısı felç olan vatandaşın imdadına, Emet Sakatlar Derneği ve Emet Belediyesi ulaştı.


İlçeye bağlı Samrık köyünde yaşayan vatandaş için, Emet Sakatlar Derneği'nde bulunan akülü aracın tüm bakım ve yenileme masrafları Emet Belediyesi tarafından karşılandı. Yenilenen aracı Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Emet Sakatlar Derneği Şube Başkanı İbrahim Özdek, Samrık köyüne bizzat giderek felçli vatandaşa teslim ettiler.

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