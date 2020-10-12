FETÖ'nün paralarını peynir kutusunda saklayan ablalar adliyede

Kütahya'daki FETÖ operasyonunda ele geçirilen paraları peynir kabında saklandığı ortaya çıkan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından gruplar halinde adliyeye sevk ediliyor.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı perşembe günü yaptığı eş zamanlı operasyonla 21 kişi gözaltına alınırken, zanlıların ele geçirilen paraları peynir kabında saklandığı ortaya çıkmıştı. 21 şüpheliden 3'ü geçtiğimiz cumartesi günü adliyeye sevk edilmiş ve aynı gün tutuklanarak cezaevine konmuştu. Gözaltındaki 21 kişiden 5'i bayan toplum 9 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ederken, halen gözaltında olan 9 kişinin ise yarın adliyeye gönderileceği kaydedildi.