Feyzullah Gayret: Spor merkezlerinde 30 ayrı branşta hizmet sunacağız

Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen törene; Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Vekili Abdullah Damcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, bazı daire müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret yaptı. Gayret, spor merkezlerinde 30 ayrı branşta hizmet sunulacağını söyledi.

Yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmenin en iyi yolunun spor faaliyetleri olduğunu belirten Vali Ömer Toraman, velilerden çocuklarını yetenek ve ilgi alanları doğrultusunda spora yönlendirmelerini istedi.

Spor faaliyetlerinin akademik başarıya da yansıdığının altını çizen Vali Toraman, çocukların spor merkezlerinde eğlencenin yanı sıra bir takımın parçası olmayı ve kurallara uyarak rekabet etmeyi öğreneceğini söyledi.

Konuşmaların ardından sporcular antrenörleri eşliğinde çeşitli gösteriler sundu.