Kütahya'nın Gediz ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde 'Türkiye Yüzyılına Nefes' temasıyla kutlanıyor.

Gediz'de KYK Öğrenci yurdu bahçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu.

Gediz KYK Öğrenci yurdu bahçesinde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılına Nefes' fidan dikim etkinliğine, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğr. Gör. Melehat Aydıner, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğr. Gör. Melike Pehlivan, İlçe Jandarma Komutanı Jan. Üsteğmen İsmail Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"Türkiye Yüzyılı'na Nefes"

Ormanları, geçmişten kalan miras değil, gelecek nesillerin kendilerine emaneti olarak gördüklerini ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilde 1023 noktada eş zamanlı dikeceğimiz fidanlar, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu hatırlama ve hatırlatma günü olarak da değerlendiriyoruz. Ormanlarımızı, geçmişten kalan miras değil, gelecek nesillerin bizlere emaneti olarak görüyoruz. Önceki yıllarda farklı başlıklar altında gerçekleştirdiğimiz 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki temasını, 'Türkiye Yüzyılı'na Nefes' olarak belirlendi. Bu yıl, 7'den 70'e hepimizin dikeceği milyonlarca fidan Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak" dedi.