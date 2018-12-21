Final Lisesi öğrencilerinden 'askıda gıda yardımı' kampanyasına destek

Kütahya Final Lisesi öğrencileri, 'askıda gıda yardımı' kampanyasına destek verdi.

Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Tuğba Karakaya'nın organizasyonu ile Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne gelen öğrenciler, yanlarında getirdikleri gıda paketlerini askıya iliştirdiler. Uygulama sayesinde veren el, alan eli görmüyor.

Okul Müdürü Muhammet Uygun, "Osmanlı Devleti döneminin paylaşımcı ruhu, dönemin sosyal yardımlaşma çalışmalarına bakıldığında kendini göstermektedir. Bunların başında sadaka taşları, askıda ekmek gibi örnekler gelmektedir.Yardımlaşma, insanların birbirleriyle kaynaşmasında bir harç vazifesi görmektedir. Bu vesileyle zengin-fakir arasında maddi anlamda oluşan uçurumların önüne geçilerek insanlar arasında sağlam köprüler kurulmasına olanak tanınır. Yardımlaşmanın önemi kadar, yardımlaşma sırasındaki üslupta büyük önem arz etmektedir. 'Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi' sözünden yola çıkılarak yapılacak olan yardıma muhtaç kişilerin rencide edilmemesi gerekmektedir. Okulumuz öğrenci ve öğretmenlerini bu örnek davranışları sebebiyle tebrik ediyorum" diye konuştu.

Uygun, sosyal sorumluluk projelerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini sözlerine ekledi. (EFE)