Final sınavlarına hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikramı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) devam eden final sınavlarına hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikram edildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'nde devam eden final sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin ve Şube Müdürü Ahmet Aksu'nun çorba ikramıyla çalışmalarına kısa bir mola verdiler.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde özellikle sınav dönemlerinde çorba ikramı gelenek haline geldi. Öğrencilerimiz burada sabahlara kadar çalışıyor. Yoğun bir çalışma tempoları var. Bundan dolayı kütüphanemizde sınav dönemlerinde belli saatlerde çorba dağıtılıyor. Çorba ikramı için sponsorlarımız da var. Onlara teşekkür ediyoruz. Kütüphanemizde öğrencilerimiz için iyi bir çalışma ortamı var. Burada çalışma ortamı ve internet güzel, çorda da. Öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Rektör Uysal, çorba ikramı sonrası öğrencilerle bir süre sohbet etti.