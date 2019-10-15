İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Firari asker kuyumcuyu gasp etti

Kütahya’da bir kuyumcuyu biber gazıyla gasp eden firari er, ticari taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kütahya'da bir kuyumcuyu biber gazıyla gasp eden firari er, ticari taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.


Cedit Mahallesi Sarraflar Çarşısı'ndaki bir kuyumcu dükkanına gelen firari er İ.T. (21), yaklaşık 20 bin liralık altın alacağını söyledi. İş yeri sahibi Kadir Karapınar, 2 bileziği İ.T.'ye gösterdi. İ.T. bu sırada cebinden çıkardığı biber gazını kuyumcunun yüzüne sıktıktan sonra 2 bileziği gasp ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.


Ticari taksiye binerek kaçmaya çalıştığı belirlenen şüphelinin yakalanması için taksi şoförü ile irtibata geçildi. Şehir dışına kaçtığı belirlenen şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Kütahya - Eskişehir karayolunun 30. kilometresinde kaçmaya çalıştığı ticari taksi durdurularak yakalandı.


Şahsın 2 hırsızlık suçunun da şüphelisi olduğu belirlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.