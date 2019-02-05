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Firma abonelerinden özür diledi, EPDK soruşturma başlattı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Kütahya’daki doğalgaz dağıtım şirketi hakkında vatandaşların mağdur edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Kütahya'daki doğalgaz dağıtım şirketi hakkında vatandaşların mağdur edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.


EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, doğalgaz arzının kesilmesinde gerekli şartların oluşmamasına rağmen, söz konusu şirketin vatandaşlara kesinti bildiriminde bulunduğu belirtildi. Mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılan iş ve eylemlerin incelenmesi amacıyla EPDK'nin şirket hakkında soruşturma başlattığı kaydedilen açıklamada, "İlgili yönetmeliğe göre bir abonenin doğalgazının kesilebilmesi için ödenmemiş faturaya esas tüketim miktarının 50 metreküpü geçmesi, faturanın son ödeme tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi veya fatura borcundan dolayı doğalgaz kesintisi yapılacağının en az 3 gün önceden bir tanesi adrese ihbarname olmak kaydıyla, kısa mesaj, telefon, e-posta, ihbarname, fatura bildirim yöntemlerinden de en az ikisi yoluyla aboneye haber verilmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.


Bu arada firma dün 'borcunuz var' mesajı gönderdiği abonelerinden özür diledi. Mesajda, durumun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı belirtildi.

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