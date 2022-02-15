Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi en çok tercih edilen hastaneler arasında

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin açıldığı günden bu güne modern ekipmanları, beş yıldız konforu ve profesyonel kadrosu ile Fizik tedavi alanında Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en çok tercih edilen hastaneleri arasında yer aldığını söyledi.

Başkan Ceyhun, “Pandemi sürecinde de hastalarımızın tedavisi ve yoğun bakım ünitesi ile hemşerilerimize hizmet vererek diğer hastanelerimizin yükünü oldukça hafifletti. İçinde hali hazırda Obazite okulunu bulunduran hastanemizde, Dünyanın birçok ülkesinde Tamamlayıcı Tedavi ile alakalı oluşan yoğun talep neticesinde Getat hizmetleri doktorlarımız tarafından verilmeye başlandı. Geleneksel ve tamamlayıcı Tıp Ünitemizde, akupunktur, ozon terapi, sülük terapisi, proloterapi ve kupa terapisi bulunuyor. Başarılı çalışmalarından dolayı KSBÜ Rektörümüz Prof. Dr. Vural Kavuncu, hastane yöneticileri ve personellerimize teşekkür ediyor çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.