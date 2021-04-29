Fotoğraf yarışması birincisi Hisarcık'tan

Kütahya'da "Dijital Dünyada Çevrimiçi Rehberlik" E-twinning projesi kapsamında düzenlenen "Doğadan Kareler" konulu fotoğraf yarışmasında Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Toprak Arslan birinci oldu.

Dijital Dünyada Çevrim İçi Rehberlik E-twınnıng projesi kapsamında, "Doğadan Kareler" konulu fotoğraf yarışması düzenlendi. Projeye ortak olan Kütahya'daki 8 okuldan öğrencilerin katıldığı yarışmada, Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 9-B sınıfı öğrencisi Hatice Toprak Arslan, 52 fotoğraf arasından en çok oyu alarak birinci oldu.