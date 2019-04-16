Fransa ve Belçika'da eğitim-öğretim gören öğrenciler Dumlupınar'ı ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın himaye ve koordinesinde Fransa ve Belçika'dan Türkiye'ye gelen öğrenciler, Dumlupınar'ı ziyaret etti.

İlk olarak İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret eden öğrencileri ardından, Dumlupınar Müzesi, Atatürk Evi, İlk Hedef Anıtı, Dumlupınar Şehitliği, Şehit sancaktar Mehmetçik Anıtını ziyaret ettiler.

Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmada, ''Ayak bastığınız topraklar Kurtuluş Savaşının yaşandığı, yeniden dirilen bir milletin ve bu ülkenin temellerinin atıldığı, atalarımızın canlarını vererek bizlere emanet ettiği topraklardır. Ziyaretlerinizi bu bilinçle gerçekleştirmenizi istiyoruz. Nice kahramanlık hikayelerini bu topraklarda, birebir olayların yaşandığı yerlerde dinleyip öğreneceksiniz'' ifadelerini kullandı.

Milli Parklar Alan Klavuzu Recep Canikin Şehit Baba Oğul'un hikayesini öğrencilere anlatmasının ardından Fransa ve Belçika'dan gelen öğretmenlere Baba Oğul Anıtı simgesi takdim edildi.