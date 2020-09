Fulya Topçuoğlu Ünal, profesör oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Fulya Topçuoğlu Ünal'a, profesör unvanı verildi.

Akademik unvanı yükselen Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'a cübbesini, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal giydirdi.

Akademik anlamda alınan en son unvana ulaştığı için şükrettiğini söyleyen Fulya Topçuoğlu Ünal, “ Süreç içerisinde öncelikle bana her daim destek olan, onlardan çaldığım her anı tolere eden biricik eşim, canım kızım, her şeyim annem ve babama çok teşekkür ediyorum. Ayrıca akademik süreçte kendilerinden öğrenerek yol aldığım bütün hocalarıma, meslektaşlarıma, öğrencilerime, bununla birlikte Rektörüme, Üniversite yönetimine, birlikte çalıştığım değerli Dekanıma ve mesai arkadaşlarıma destekleri ve nezaketleri için çok teşekkür ediyorum. Daha yeni başlıyoruz, yolumuz çok uzun, Allah utandırmasın” diye konuştu.