İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Futbol kursuna yoğun ilgi

Kütahya’nın Emet ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Futbol kurslarına yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Futbol kurslarına yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.


Bu yıl 70 kursiyerle rekor kırdıklarını belirten Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, ''İlçemiz spor kulüplerinin işbiriğiyle devam eden futbol kurslarımız yaz kış demeden Antrenörlerimiz Yasin Peker, Baykal Kurt ve Efdal Ülker'in rehberliğinde devam ediyor. 70 kursiyer büyük bir özveri ve istekle çalışıyorlar. Amacımız yetenekli gençlerimizi keşfedip onaların önünü açmalarında yardımcı olmak. Kurslarımıza her zaman destek veren İlçe Kaymakmımız Hasan Çiçek'e teşekkür ediyorum'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.