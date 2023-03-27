Futbolcu Ömer Bozbey jübilesini yaptı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uzun yıllar top koşturan Ömer Bozbey jübilesini gerçekleştirdi.

Ömer Bozbey, çıktığı son maç sonrasında yaptığı basın açıklaması ile şunları söyledi: "25 yıl önce Demirbilekspor forması ile adım attığım yeşil sahalara yine Demirbilekspor forması ile veda ediyorum. Bu 25 yıl içerisinde birçok şampiyonluklar ve gol krallıkları yaşamak nasip oldu. En güzeli de abiden öte, kardeşten öte güzel dostlarım oldu. Futbol benim için her daim kazanımları fazlasıyla olan, yaşantımda ki en güzel yerlerden birine sahip olmuştur. Acısıyla tatlısıyla geçen bu 25 yılın içerisinde kendi mahallem olan Demirbilekspor dışında da birçok kulüpte futbol oynama şansım oldu. Moymulspor, Dağçeşmespor, Tunçbilek Bld. Spor, Tepecikspor, Emetspor, Derbentspor ve Çardaklıspor bu takımlarda futbol oynadım. Özellikle belirtmek isterim ki, Bu takımlarda oynarken hiç bir zaman kendi mahallemin takımı olan Demirbilekspor'a karşı rakip futbolcu olarak oynamadım. Demirbilekspor da hem futbolcu hem idareci olarak yıllarca hizmet ettim. Maddi manevi olarak yıprandığım zamanlar olsa da, her daim zevk alarak isteyerek bu kulübün içinde oldum. Bu kulübün bir parçası olmaktan da hep gurur duydum."