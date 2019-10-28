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Futsal turnuvasında Kütahya'yı Emetli öğretmenler temsil edecek

Kütahya’da düzenlenen ilçeler arası futsal turnuvasında Emet Ashaboğlu İlkokulu öğretmenlerinden oluşan takım birinci oldu.

Kütahya'da düzenlenen ilçeler arası futsal turnuvasında Emet Ashaboğlu İlkokulu öğretmenlerinden oluşan takım birinci oldu.


Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, yaptığı açıklamada, ''Kütahya'da yapılan turnuvada birinci olarak, İzmir'de yapılacak olan turnuvada Kütahya'yı temsil etme hakkı elde eden Ashaboğlu İlokulu öğretmenlerinden oluşan takımımızı yürekten tebrik ediyorum. İzmir'de gerçekleşecek olan turnuvada en iyi dereceyi alacaklarından eminiz. Başarılarının devamını diliyoruz'' diye konuştu.

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