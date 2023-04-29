İhlas Haber Ajansı

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Futsal Turnuvasında şampiyon Gazi Emet B takımı

Emet Belediyesince düzenlenen ilkokullar arası futsal turnuvasında Gazi Emet B takımı şampiyon oldu.


2 grup halinde 7 takımın mücadele ettiği turnuva sonunda Gazi Emet B takımı şampiyon oldu. Turnuvada dereceye giren takım ve öğrencilere ödül, madalya ve kupaları Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Umut Işık tarafından verildi.


Emet Belediyesince turnuvaya katılan tüm öğrencilere 100 TL hediye çeki verildi.

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