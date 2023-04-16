Galatasaraylılar iftarda bir araya geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Galatasaraylılar iftarda buluştu.

Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği'nin her yıl organize ettiği geleneksel iftar yemeği gerçekleşti.

Dernek Başkanı Kürşat Öztaş, "Adet haline gelen buluşmamız çok keyifli, çok renkli geçti. Derneğimiz sadece maçlarda değil her alanda faaldir” diyerek katılan tüm üyelere teşekkür etti. Dernek üyeleri de bir sonraki buluşmanın şampiyonluk kutlamaları olmasını temenni etti.