Galatasaraylılar kan bağışında bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Galatasaraylılar Derneği kan bağışı kampanyası düzenledi.

Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği'nden her yıl gelenek haline gelen kan bağışını gerçekleştirdi. Katılımdan oldukça memnun olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Kürşat Öztaş, üyelerine teşekkür ederek, “ Kan stoklarının azaldığı şu günlerde dernek olarak bir nebze çare olabildiysek ne mutlu bize. Dernek yönetimi ve üyelermizle bu kutsal vazifeye devam edeceğiz. Maçlar dışında da farklı organizasyonlarımız ile faaliyetlerimiz devam edecek. Herkese şimdiden iyi bayramlar" dedi.